بطلب روسي... مجلس الأمن يناقش تقارير الهجمات الكيميائية في سوريا غدا

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، غدا الإثنين، جلستين لمناقشة التقارير حول تعرض بلدة دوما، بالغوطة الشرقية لمحافظة ريف دمشق السورية، لهجوم كيميائي أدى لمقتل مدنيين.

موسكو — سبوتنيك . ودعت روسيا مجلس الأمن الدولي للانعقاد يوم غد، الإثنين، لبحث موضوع "التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، وذلك حسبما أفادت به البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، لوكالة "سبوتنيك".

وسيبدأ الاجتماع الذي يعقد بدعوة روسيا في تمام الساعة 15:00 (22:00 بتوقيت موسكو).

وعند الانتهاء من الجلسة المنعقدة بطلب روسي، سيشرع مجلس الأمن بمناقشة الوضع في سوريا. حيث أعلنت البعثة البريطانية إلى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن اجتماعا يتوقع أن يعقد غدا الاثنين بمجلس الأمن لمناقشة التقارير حول وقوع هجوم كيميائي في بلدة دوما.

وقالت البعثة عبر حسابها على "تويتر"، إن "المملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة، وبولندا، وهولندا، والسويد، والكويت، وبيرو، وساحل العاج دعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقارير حول وقوع هجمات لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

© AFP 2018/ Hasan Mohamed خبير يكشف أدلة استحالة استخدام الأسلحة الكيميائية في "دوما"

وتابع البيان أنه "من المنتظر عقد الاجتماع يوم الاثنين".

وأكدت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، نيكي هايلي، في بيان لها، عقد الجلسة بناء على طلب تلك الدول، داعية إلى "تحقيق مستقل" في تلك الهجمات، و" تمكين فرق الاستجابة السريعة من الوصول" إلى البلدة.

وكان مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكد اليوم الأحد أنه "في كل مرة يتقدم فيها الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب، تظهر مزاعم استخدام السلاح الكيماوي لاستخدامه كذريعة لإطالة أمد عمر الإرهابيين في دوما".

وأكد المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أن "مزاعم استعمال السلاح الكيميائي باتت أسطوانة مملة غير مقنعة إلا لبعض الدول التي تتاجر بدماء المدنيين وتدعم الاٍرهاب في سورية".