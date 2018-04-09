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04:10 09 أبريل/ نيسان 2018
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    رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

    رئيس الوزراء المجري أوربان يعلن فوزه في الانتخابات

    © REUTERS/ LEONHARD FOEGER
    العالم
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    حصل الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان على ثلثي المقاعد في البرلمان المجري، 134 مقعدا مقابل 133 في الانتخابات السابقة، وجاء ذلك وفقا قناة "أي تي في".

    موسكو — سبوتنيك. ووفقا للقناة التلفزيونية، حصل حزب "يوبيك" اليميني المتطرف على 27 مقعدا في البرلمان المجري (مقارنة مع 23 مقعد في الانتخابات السابقة)، الاشتراكيين حصلوا فقط على 19 مقعد (مقابل 38).

    وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (20.00 بتوقيت موسكو).

    وأشارت الأرقام الأخيرة التي أطلقتها لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية وصلت إلى 68.13 بالمئة قبل أقل من ساعة على إغلاق صناديق الاقتراع.

    لوكسيمبورغ
    © AP Photo/ JOHN THYS THIERRY CHARLIER
    لوكسمبورغ تدعو إلى طرد المجر من الاتحاد الأوروبي
    وتصدر تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) الحاكم بقيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الانتخابات البرلمانية في البلاد بحصوله على نسبة 49.5 في المائة من الأصوات وذلك عقب فرز 69.14 في المائة من الأصوات، قدم فيها أوربان نفسه على أنه منقذ الثقافة المسيحية في المجر في مواجهة هجرة المسلمين إلى أوروبا.

    ووفقا للقناة حصل الائتلاف الحاكم على مليون و530 ألف و662 صوتا.

    وقال أوربان لحشد من أنصاره المبتهجين "لقد انتصرنا… حققت المجر نصرا عظيما".

    وخاض أوربان مواجهات مع الاتحاد الأوروبي خصوصا في قضية الهجرة. وباشرت المفوضية إجراءات ضد بودابست خصوصا بسبب قانون يعزز مراقبة منظمات المجتمع المدني.

    ولكن رغم معارضة أوربان تعزيز التكامل الأوروبي، فإنه لم يهدد يوما بالانسحاب من الاتحاد، ولا سيما أن المجر من أبرز المستفيدين من الأموال الأوروبية التي ساهمت في إنعاش اقتصاده

    يذكر أن الانتخابات البرلمانية في المجر جرت بين 6 أحزاب: اليمين الشعبوي (فيداس) بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، وحركة الحزب اليميني المتطرف من أجل هنغاريا أفضل (يوبيك)، والحزب الاشتراكي الهنغاري، والليبراليين الخضر وحزب "التحالف الديمقراطي" والحزب الليبرالي.

    وكان أوربان قد فاز في 2010 ثم في 2014 بأغلبية الثلثين في البرلمان.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, فوز, انتخابات, البرلمان المجري, فيكتور أوربان, المجر
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