الجيش الفرنسي ينفي تنفيذه أي قصف جوي لمطار التيفور في سوريا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية الكولونيل باتريك شتايغر، اليوم الاثنين، أن فرنسا لم تشن هجوما صاروخيا على مطار التيفور العسكري بريف حمص في سوريا.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy بالفيديو...لحظة استهداف مطار التيفور العسكري في سوريا

وقال شتايغر: "فرنسا ليس لها علاقة بالضربة الأخيرة على مطار التيفور العسكري في سوريا".

وأضاف: "لم نكن نحن".

ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

كما أعلن التلفزيون السوري أن دوي انفجارات سمع في محيط مطار التيفور بريف حمص، وأن المطار استهدف بعدة صواريخ يعتقد أنها أمريكية.