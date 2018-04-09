روحاني: ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي

وأعلن الرئيس الإيراني، أن الصناعة النووية في إيران تتحرك اليوم بقدرة ودقة أكبر وبحسابات أكثر دقة قياسا بالأمس، مؤكداً أن الحركة النووية لم تتباطأ.
وأضاف أن "رفع مستوى قدراتنا لا يعني توجيه التهديد والاعتداء على أحد"، مشيراً إلى أن إيران قد اثبتت أنها قادرة على التفاوض والحوار مع القوى العالمية.
وقال روحاني: "إننا بحاجة إلى التفوق في كافة المجالات بما فيها العسكرية والثقافية والعلمية، مشيراً إلى أن "العالم شهد مساعداتنا لشعوب المنطقة في مواجهة الارهاب" وقال: أرادوا أن يفرضوا الضغوط على الشعب الإيراني لأجل أن يثنوه على تحقيق تطلعاته.
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