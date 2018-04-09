لندن: اعتقال رجل بعد إيقاف سيارة مريبة قرب قصر بكنغهام

أعلنت شرطة لندن أنها تمكنت من إلقاء القبض على شخص وفرضت طوقا أمنيا حول قصر بكنغهام، مقر إقامة الملكة إليزابيث، اليوم الاثنين، بعد اكتشاف سيارة مجهولة المصدر قرب القصر الملكي.

© REUTERS/ PETER NICHOLLS السفارة الروسية في لندن تطلب لقاء جونسون لمناقشة قضية سالزبوري

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الرجل، وهو في الثلاثينيات، اعتقل للاشتباه في مخالفته النظام العام بعدما أوقف رجال الشرطة سيارته وشعروا أنها تثير الريبة على طريق مواجه للقصر.

وأضاف أنه جرى "إغلاق طرق وفرض أطواق أمنية، ويفحص رجال الشرطة السيارة الآن".

(رويترز)