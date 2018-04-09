الرئيس النيجيري محمد بخاري يرشح نفسه لولاية ثانية

أعلن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، اليوم الاثنين، 9 أبريل/ نيسان، عن ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في فبراير/ شباط 2019.

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وكشف الحساب الرسمي للرئاسة النيجيرية على موقع "تويتر"، عن نية بخاري في الترشح لولاية ثانية.

وذكرت التغريدة "أعلن الرئيس محمد بخاري عزمه على طلب الحصول على موافقة رئاسية من مؤتمر جميع التقدميين (APC) والتنافس لولاية ثانية في انتخابات عام 2019.

وكان محافظ ولاية كادونا قد ذكر في وقت سابق أن بخاري أخبر اللجنة التنفيذية القومية للحزب الحاكم عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية عام 2019، بحسب صحيفة "أفريقيا نيوز" المختصة بالشأن الأفريقي.

President @MBuhari has just announced his intention to seek the presidential ticket of the All Progressives Congress (APC) and contest for a second term of Office in the 2019 elections. — Presidency Nigeria (@NGRPresident) April 9, 2018

​يشار إلى أن بخاري البالغ من العمر 75 عاما، قد أمضى إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر في بريطانيا العام الماضي، حيث عولج من مرض غير معروف، مما أدى إلى اتهام جماعات المعارضة وغيره من المنتقدين بأنه غير مناسب لمنصب الرئاسة وأن إدارته تعاني من القصور الذاتي.