بوتين وميركل يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوريا

أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحث الطرفان خلاله الأوضاع في سوريا، بما في ذلك اتهامات بعض دول الغرب لدمشق باستخدام أسلحة كيميائية.