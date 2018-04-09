السفارة الألمانية: نحن غير مهتمين بتصعيد دوامة العقوبات ضد روسيا

أعلن مستشار الدائرة الاقتصادية في سفارة ألمانيا الاتحادية في روسيا توماس مولتاوب، اليوم الاثنين "أن ألمانيا غير مهتمة بتصعيد دوامة العقوبات ضد روسيا بعد الفضيحة التي أحاطت بقضية سكريبال".

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موسكو — سبوتنيك : وقال مولتاوب للصحفيين: "نحن غير مهتمين بتصعيد دوامة العقوبات، وبالأخص المتعلقة بقضية سكريبال ". وتابع قائلاً: "ألمانيا تحافظ على التعاون مع روسيا على المستوى السياسي في مسائل الطاقة، وكذلك في العديد من المجالات الأخرى".

ويذكر أن مجموعة من الدول الأوروبية بما في ذلك، فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدوفا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، قررت طرد دبلوماسيين روس، يزيد إجمالي عددهم عن 100 شخص، بسبب ما يطلق عليه اسم "قضية سكريبال". ومن جانبها قامت روسيا بطرد دبلوماسيين تلك الدول بنفس العدد.

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من آذار/ مارس الماضي.