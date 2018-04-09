السفارة الألمانية: نحن غير مهتمين بتصعيد دوامة العقوبات ضد روسيا

ويذكر أن مجموعة من الدول الأوروبية بما في ذلك، فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدوفا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، قررت طرد دبلوماسيين روس، يزيد إجمالي عددهم عن 100 شخص، بسبب ما يطلق عليه اسم "قضية سكريبال". ومن جانبها قامت روسيا بطرد دبلوماسيين تلك الدول بنفس العدد.
وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من آذار/ مارس الماضي.
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