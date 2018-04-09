الخارجية الإيرانية: قصف سوريا هو اعتداء على سيادتها ويعقد الأمور

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الضربة الجوية الإسرائيلية على القاعدة الجوية السورية، فجر اليوم الاثنين، والتي أودت بحياة مستشارين عسكريين إيرانيين.

طهران — سبوتنيك . قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي في بيان "الهجوم الإسرائيلي على سوريا انتهاك لسيادة البلاد وسلامة أراضيها ويتناقض مع كل القوانين والمعايير الدولية ويعقّد فقط الوضع الحرج في سوريا والمنطقة".

© REUTERS/ RONEN ZVULUN وزير الدفاع الإسرائيلي: سلاحنا الجوي عاد للعمل في سوريا

وقال إن "إسرائيل تسعى لتحويل انتباه الرأي العام من الكارثة في غزة، التي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وتركت آلاف الجرحى".

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد أفادت اليوم الاثنين بـ"استشهاد 4 إيرانيين من المدافعين عن المراقد المقدسة هم سيد عمار موسوي من اهواز واكبر زوار جنتي ومهدي لطفي نياسر من تبريز والعقيد في الحرس الثوري مهدي دهقان يزدلي، قتلوا في الضربة الجوية التي نفذتها المقاتلات الإسرائيلية".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إسرائيل أبلغت واشنطن بخططها للهجوم على منشآت عسكرية في سوريا فجر اليوم.

وبحسب شبكة "إن. بى. سي" الإخبارية، "أكد مسؤولان أمريكيان أن الجيش الإسرائيلي هو الذي نفذ الهجوم على مطار "تيفور" في سوريا"، وهو أمر لم تعترف به إسرائيل صراحة حتى الآن.