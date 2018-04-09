ترامب يتوعد باتخاذ قرار سريع بشأن سوريا ربما يكون عسكريا

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيتخذ قرارا سريعا بشأن سوريا ربما يكون في نهاية هذا اليوم وأنه لا يستبعد الخيار العسكري في سوريا.

© AP Photo/ Str/HO إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالهجوم على سوريا

وقال ترامب : "سنتخذ قرارا بشأن سوريا خلال 24-48 ساعة القادمة"، مضيفا أنه "ربما سيتخذ هذا القرار في نهاية اليوم".

وقال ترامب ردا عن سؤال بشأن الخيار العسكري في سوريا: "لا نستبعد شيئا".

وكان الرئيس الأمريكي قد "ندد بالهجوم على مدنيين أبرياء في سوريا"

كما أكد أنه سيحدد على من تقع المسؤولية بالضبط قائلا: "سوف نعرف إن كانت المسؤولية تقع على عاتق روسيا أو سوريا أو إيران أو جميعهم".