روحاني: التعاون الروسي الإيراني ضروري للوصول للأمن الكامل في سوريا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، على ضرورة استمرار التعاون بين طهران وموسكو لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى أهمية دفع العلاقات الاقتصادية بينهما، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

© AP Photo/ Office of the Iranian Supreme Leader via AP خامنئي: الخوف من إيران يؤدي لتزايد هجمات الأعداء

طهران — سبوتنيك . وقال روحاني خلال لقائه برئيس مجلس الدوما الروسي، فيتشيسلاف فولودين، في طهران، إن "التعاون الوثيق بين إيران وروسيا يجب أن يستمر حتى الوصول للأمن الكامل في سوريا وفي المنطقة".

وتابع روحاني "لدى البلدين طاقات واسعة للتعاون في مختلف المجالات بما فيها الطاقات السلمية والنفط والغاز وكذلك القضايا الاقتصادية والتعاطي المصرفي والتجاري، وإن تحقيق المزيد من التطور في هذه المجالات، يخدم مصالح شعبي البلدي".

وأضاف الرئيس الإيراني "إننا ندرك دوافع بعض الذرائع الغربية تجاه روسيا الرامية إلى خلق مشاكل لهذه القوة الكبرى في المنطقة والعالم، وإن إيران تواجه مشاكل مشابهة في المنطقة ما يستلزم تعاون إيران وروسيا الوثيق مع بعضهما البعض في القضايا الدولية".

ولفت روحاني أن "العلاقات بين إيران وروسيا في تطور مستمر في كافة المجالات وأن بإمكان برلماني البلدين أداء دور بناء في اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية".

من جانبه قال فولودين"أن البرلمان الروسي يدعم من الناحية القانونية القرارات والاتفاقيات التي يبرمها رئيسا البلدين لتنمية العلاقات المستمرة".

وتابع "أن إيران وروسيا تواجهان تحديات مشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي ونحن عازمون على تعزيز تضامننا اكثر من الماضي وأن نواجه التحديات عبر رسم خارطة طريق لذلك".

هذا وكان فولودين قد وصل إلى طهران اليوم الإثنين، في زيارة رسمية إلى إيران، حيث التقى في وقت سابق بنظيره الإيراني علي لاريجاني، كما افتتح أيضاً، الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الروسي الإيراني.