دي ميستورا: نحث كل الأطراف في سوريا على ممارسة أكبر قدر ممكن من ضبط النفس

وقال دي ميستورا، إن "التحقيق في الهجمات الكيميائية، يجب أن يكون مستقلا ودقيقا".
وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء مخاطر تهدد "الأمن الدولي بأسره وليس في سوريا فقط".
مؤكدا أن الأولية يجب أن تكون" لحماية المدنيين" حيث "لا نرى مؤشرات لنزع التوتر في سوريا بل نرى العكس".
كما أشار دي ميستورا إلى أن المنظمة الدولية غير قادرة على تحديد الجهة التي قامت اليوم الاثنين بتوجيه ضربات إلى قاعدة "تيفور" السورية، لكنه حث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في سوريا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)