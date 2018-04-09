دي ميستورا: نحث كل الأطراف في سوريا على ممارسة أكبر قدر ممكن من ضبط النفس

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، إلى التحقيق بشكل مستقل ودقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وحث جميع الأطراف على ممارسة أكبر قدر ممكن من ضبط النفس.

© REUTERS/ SHANNON STAPLETON بطلب روسي... مجلس الأمن يناقش تقارير الهجمات الكيميائية في سوريا غدا

موسكو — سبوتنيك . دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، إلى إيجاد آلية للتحقيق في مزاعم الهجمات الكيميائية على دوما في سوريا يوم 9 أبريل/ نيسان.

وقال دي ميستورا، إن "التحقيق في الهجمات الكيميائية، يجب أن يكون مستقلا ودقيقا".

وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء مخاطر تهدد "الأمن الدولي بأسره وليس في سوريا فقط".

مؤكدا أن الأولية يجب أن تكون" لحماية المدنيين" حيث "لا نرى مؤشرات لنزع التوتر في سوريا بل نرى العكس".

كما أشار دي ميستورا إلى أن المنظمة الدولية غير قادرة على تحديد الجهة التي قامت اليوم الاثنين بتوجيه ضربات إلى قاعدة "تيفور" السورية، لكنه حث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في سوريا.