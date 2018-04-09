هيلي: واشنطن تعتزم الرد على "استخدام الكيميائي" في سوريا

أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، في جلسة اليوم الاثنين 9 أبريل/نيسان، أن الولايات المتحدة سترد على استخدام السلاح الكيميائي في سوريا إذا لم يستطع مجلس الأمن الدولي حماية المدنيين.

© REUTERS/ Pierre Albouy دي ميستورا: نحث كل الأطراف في سوريا على ممارسة أكبر قدر ممكن من ضبط النفس

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقالت هالي في اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا بعد تقارير عن هجوم كيميائي في مدينة دوما:

لقد وصلنا إلى اللحظة، عندما يجب أن يرى العالم، أن العدالة انتهت، في هذه اللحظة من تاريخ مجلس الأمن الدولي إما أن يوفي بالتزاماته، أو يثبت فشله الكامل في حماية الناس في سوريا، وعلى أية حال، فإن الولايات المتحدة سترد.

في سياق متصل، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، اليوم الإثنين، أن الطابع المسرحي لمزاعم استخدام أسلحة كيميائية في دوما السورية لا يدع مجالا للشك.

واقترح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إرسال خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق غدا، للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.