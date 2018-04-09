أمريكا تبيع أسلحة "دقيقة التوجيه" لقطر بقيمة 300 مليون دولار

في سياق متصل، عقد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، محادثات، يوم الجمعة 6 أبريل/ نيسان، مع رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، بقاعدة ماكديل الجوية في الولايات المتحدة.
وقال آل ثاني في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كان لقائي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل بناء وإيجابيا. لقد بحثنا قضايا عسكرية واستراتيجية ثنائية تهم البلدين والمنطقة بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.
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