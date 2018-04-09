أمريكا تبيع أسلحة "دقيقة التوجيه" لقطر بقيمة 300 مليون دولار

قالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الاثنين 9 أبريل/نيسان، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع قطر أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان إنها أبلغت الكونغرس بموافقتها على إمكانية بيع 5000 نظام للتوجيه بما يشمل المعدات والخدمات المرتبطة بها، وأضافت أن المتعاقد الرئيسي هو شركة تابعة لبي.إيه.إي سيستمز مقرها نيوهامبشير، بحسب رويترز.

في سياق متصل، عقد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، محادثات، يوم الجمعة 6 أبريل/ نيسان، مع رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، بقاعدة ماكديل الجوية في الولايات المتحدة.

وقال آل ثاني في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كان لقائي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل بناء وإيجابيا. لقد بحثنا قضايا عسكرية واستراتيجية ثنائية تهم البلدين والمنطقة بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.