ماكرون وترامب يتفقان على أن أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية، أمس الاثنين 9 أبريل/نيسان، على أن أسلحة كيميائية استخدمت في الغوطة الشرقية بسوريا في السابع من أبريل نيسان وأنهما سيعملان على تحديد المسؤول عن استخدامها.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID روسيا مستعدة لاعتماد مشروع التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته رويترز:

تبادل الرئيسان المعلومات والتحليلات التي تؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية، يجب تحديد جميع المسؤوليات في هذا الصدد بوضوح.

وأضاف البيان أن الزعيمين أصدرا التعليمات لفريقيهما بتنسيق الجهود في مجلس الأمن الدولي، وسيناقش الزعيمان الأمر مرة أخرى خلال 48 ساعة.

يذكر أن دبلوماسيين أفادوا، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، بأن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي عبرت عن رغبتها في أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم، على مشروع قرار أمريكي بشأن فتح تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.