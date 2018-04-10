البيت الأبيض: ترامب وماكرون يناقشان الرد على الهجوم الكيميائي في سوريا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، أن رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، ناقشا الرد على الهجوم الكيميائي الذي حدث في سوريا في 7 أبريل.

© Sputnik. Mohammad Maarouf مركز المصالحة الروسي: لليوم الثاني لا يوجد قتال في دوما شرق دمشق

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في البيان:

تحدث الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، لمواصلة تنسيقهما بخصوص الرد على الاستخدام الوحشي من قبل سوريا للأسلحة الكيماوية في السابع من أبريل.

في السياق ذاته، اتفق ماكرون وترامب خلال مكالمة هاتفية، أمس الاثنين 9 أبريل/نيسان، على أن أسلحة كيميائية استخدمت في الغوطة الشرقية بسوريا في السابع من أبريل نيسان وأنهما سيعملان على تحديد المسؤول عن استخدامها.

وأضاف البيان أن الزعيمين أصدرا التعليمات لفريقيهما بتنسيق الجهود في مجلس الأمن الدولي، وسيناقش الزعيمان الأمر مرة أخرى خلال 48 ساعة.