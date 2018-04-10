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03:55 10 أبريل/ نيسان 2018
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    القوات الأمريكية

    وكالة: أمريكا تدرس ردا عسكريا "جماعيا" على هجوم سوريا

    © Sputnik. Igor Zarembo
    العالم
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    صرح مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، بأن الولايات المتحدة تدرس ردا عسكريا جماعيا على ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام في سوريا، بينما أدرج خبراء عدة منشآت رئيسية كأهداف محتملة.

    البيت الأبيض في واشنطن
    © Sputnik. Vladimir Astapkovich
    البيت الأبيض: ترامب وماكرون يناقشان الرد على الهجوم الكيميائي في سوريا
    ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، عن أي خطط، لكنهم أقروا بأن الخيارات العسكرية قيد التطوير، ورفض البيت الأبيض ووزارتا الدفاع "البنتاغون" والخارجية الأمريكيتان التعليق على خيارات محددة أو ما إذا كان العمل العسكري محتملا.

    وساق خبراء بشأن الحرب السورية فرنسا وربما بريطانيا وحلفاء في الشرق الأوسط كشركاء محتملين في أي عملية عسكرية أمريكية، والتي ستستهدف منع أي استخدام للأسلحة الكيماوية مستقبلا في الحرب الأهلية في سوريا.

    وتوقع الخبراء أن تركز الضربات الانتقامية، إذا وقعت، على منشآت مرتبطة بما ورد في تقارير سابقة عن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

    وأشاروا إلى ضربات محتملة لقواعد تشمل قاعدة الضمير الجوية، التي توجد بها الطائرات الهليكوبتر السورية من طراز مي-8 والتي ربطتها وسائل التواصل الاجتماعي بالضربة في دوما.

    وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأنه لا علم له بأي قرار بتنفيذ ضربة انتقامية، لكنه ذكر أن أي خطط لهجوم محتمل قد تركز على أهداف مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية بينما سيسعى لتفادي أي شيء قد يؤدي إلى انتشار غازات سامة في مناطق مدنية.

    يشار إلى أن ضربة أكثر قوة قد تستهدف قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا، والتي حدد البيت الأبيض في بيان في الرابع من مارس آذار أنها نقطة انطلاق لمهام القصف التي تنفذها الطائرات العسكرية الروسية في دمشق والغوطة الشرقية.

     

    انظر أيضا:

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    روسيا مستعدة لاعتماد مشروع التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا
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    الكلمات الدلالية:
    أسلحة كيميائية, رد عسكري, وزارة الخارجية الأمريكية, وزارة الدفاع الأمريكية, الجيش الأمريكي, مسؤول, أمريكا, سوريا
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