زعيم كوريا الشمالية بحث المحادثات المستقبلية مع أمريكا في اجتماع حزبي

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، أن الزعيم كيم جونج أون ترأس اجتماعا حزبيا أمس الاثنين حلل خلاله النتيجة المستقبلية للحوار مع الولايات المتحدة وتطور العلاقات مع كوريا الجنوبية قبيل قمة مع سول في 27 أبريل/نيسان.

© REUTERS/ KCNA تكهنات بنشوب حرب روسية صينية على أراضي كوريا الشمالية

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في أول ذكر من جانب بيونغ يانغ لحوار رسمي مع الولايات المتحدة وللقمة مع سيئول، إن كيم وضع "قضايا استراتيجية وتكتيكية" كي يسير عليها حزبه (العمال الكوريين) القوي، بحسب رويترز.

في سياق متصل، وصل وزير خارجية كوريا الشمالية، لي يون هو، في الساعة الـ10 من صباح أمس الاثنين، قادما من تركمانستان، حيث كان هناك لمدة يومين في زيارة رسمية، وزار قبلها أذربيجان.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأحد 8 أبريل/ نيسان، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيعقد مباحثات مع وزير خارجية كوريا الشمالية لي يون هو وسيناقش الأطراف الوضع في شبه الجزيرة الكورية والتعاون الاقتصادي.