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10:02 10 أبريل/ نيسان 2018
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    الرئيس الصيني شي جين بينغ

    الصين لن تعمل على تهديد النظام العالمي بغض النظر عن مستوى تنميتها

    © Sputnik. Aleksey Nikolskiy
    العالم
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    صرح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، بأن الصين لن تصبح تهديدا لدول أخرى أو للنظام العالمي القائم بصرف النظر عن مستوى تنميتها.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزوجته في زيارة إلى الصين، 28 مارس/ آذار 2018
    © REUTERS/ KCNA
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    سبوتنيك. وقال شي جين بينغ، في افتتاح المنتدى الآسيوي السنوي في بواو: "بصرف النظر عن حجم الإنجازات التي قد تحققها الصين في تنميتها، لن نسعى لإقامة مجالات نفوذ خاصة بنا".

    وعلى حد قوله: "بقيت الصين دائما دولة بانية للسلام على مستوى العالم بأسره وحامية للنظام العالمي القائم ومساهمة بقدر كبير في التنمية العالمية".

    يذكر أن المنتدى الأسيوي يعقد سنويا في بلدة بواو السياحية الواقعة في جزيرة هاينان الصينية منذ عام 2001. وفي العام الحالي يعقد هذا المنتدى في الفترة ما بين أيام 8 و12 نيسان/أبريل تحت شعار "آسيا منفتحة ومبتكرة من أجل ازدهار عالمي أكبر".

    وتتلخص مهام هذا المنتدى الذي أطلق عليه اسم "دافوس الآسيوي" في تطوير التنسيق والتعاون بين الدول الآسيوية وتكثيف الحوار والاتصالات الاقتصادية مع أقاليم العالم الأخرى وتشكيل قاعدة تجري من خلالها عملية تنظيم الحوار في القضايا والمسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القضايا والمسائل بين المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء والعلماء.

     

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    الكلمات الدلالية:
    المنتدى الآسيوي, نفوذ, إنجازات, افتتاح, سلام, تعاون, وكالة سبوتنيك, شي جين بينغ, الصين
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