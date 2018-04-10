إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب عام

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا"، أنها ستلغي مئات الرحلات بعد إعلان عمال وموظفي القطاع العام في ألمانيا إضرابا تحذيريا للمطالبة بزيادة رواتبهم.

© REUTERS/ CHRISTIAN MANG بعد حادث الدهس...اعتقال 4 أشخاص بشبهة الهجوم على ماراثون في ألمانيا

وقالت الشركة الألمانية، في بيان لها، إنها ألغت مئات الرحلات الجوية من المطارات الرئيسية، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/ نيسان، على خلفية إضراب للقطاع العام، وأضافت أن "حوالي 90 ألف مسافر سيتأثرون بهذا الإلغاء. فبدلاً من ألف و600 رحلة إلى المطارات في فرانكفورت وميونخ وكولونيا وبريمن، ستنطلق 800 رحلة فقط، كما تم إلغاء 58 رحلة طيران عابرة للقارات"، وذلك وفقاً لموقع "دويتشه فيله" الألماني

وقالت لوفتهانزا، إن الخدمات ستعود إلى طبيعتها يوم غد الأربعاء بعد انتهاء الإضراب الذي سيشمل الطواقم الأرضية وعمال مطافئ المطار الذين سيوقفون العمل بين الساعتين الخامسة صباحا والسادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وحذر مطار فرانكفورت، الذي يعد الأكبر في ألمانيا، من "تأخيرات ملحوظة وإلغاءات" ستؤثر على العديد من شركات الطيران وطلبت من المسافرين مراجعة شركاتهم للتأكد إن كانت رحلاتهم ملغاة أم لا.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة فيردي لعمال وموظفي قطاع الخدمات ونقابة الموظفين الحكوميين اللتان تضمان 2.3 مليون عضوا، دعتا إلى هذا الإضراب ليوم واحد لتنفيذ مطالبها بزيادة الأجور 6 بالمائة بما لا يقل 200 يورو شهريا.