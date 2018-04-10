ظريف: إيران كانت ضحية هجمات كيميائية بدعم أمريكي

وكتب ظريف في تغريدة له، "إن محاولة ترامب الرخيصة ضد إيران، التي تدين باستمرار استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، وهي نفسها كانت ضحية لها من قبل صدام حسين ودعم الولايات المتحدة، هي نفاق بحد ذاته. وتهديداته بتكرار أعمال العدوانية المتهورة هي من أعراض السياسة الأمريكية التي تساعد المتطرفين".
Trump's cheap shot against Iran, which has consistently condemned use of chemical weapons by anyone & is itself the victim of their use by Saddam with US support, is hypocritical. His threats to repeat impulsive acts of aggression is symptomatic of US policy helping extremists.— Javad Zarif (@JZarif) April 10, 2018
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