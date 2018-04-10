ظريف: إيران كانت ضحية هجمات كيميائية بدعم أمريكي

أكد وزير الخارجية الإيرني محمد جواد ظريف أن إيران كانت ضحية الهجمات الكيميائية للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مشيرا إلى أن الهجمات كانت بدعم أمريكي.

© Sputnik. Valeriy Melnikov ظريف يهاجم محمد بن سلمان ويصفه بـ"عميل" ترامب

القاهرة — سبوتنيك . وعلق وزير الخارجية على الاتهامات الأمريكية باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بالتذكير أن إيران كانت ضحية الهجمات الكيميائية من قبل الرئيس العراقي السابق صدام حسين بدعم أمريكي، لافتا إلى أن اتهامات ترامب وتهديداته هي من "أعراض السياسة الأمريكية التي تساعد المتطرفين".

وكتب ظريف في تغريدة له، "إن محاولة ترامب الرخيصة ضد إيران، التي تدين باستمرار استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، وهي نفسها كانت ضحية لها من قبل صدام حسين ودعم الولايات المتحدة، هي نفاق بحد ذاته. وتهديداته بتكرار أعمال العدوانية المتهورة هي من أعراض السياسة الأمريكية التي تساعد المتطرفين".