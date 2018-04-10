أمريكا تطلب التصويت بمجلس الأمن على مسودة قرار للتحقيق في هجمات كيميائية في سوريا

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي بالتصويت على مشروع قرار بشأن اعتماد آلية جديدة للتحقيق في "الهجمات الكيميائية" في سوريا.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة طلبت إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء على مقترح لفتح تحقيق جديد بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا بعد تقارير عن هجوم بالغاز على منطقة تحت سيطرة "المعارضة". بحسب ما ذكرته "رويترز".

وأضاف الدبلوماسيون أنه من المرجح أن تستخدم روسيا الاتحادية حق النقض (الفيتو) ضد القرار.

ولكي يصدر القرار فإنه يحتاج لتسعة أصوات مؤيدة مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحق النقض.