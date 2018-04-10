ترامب وأوباما وتيريزا ماي ليسوا مدعوين لزفاف الأمير هاري وميغان ماركل

ذكرت مصادر حكومية بريطانية، اليوم الثلاثاء 10 نيسان/ أبريل، أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والسابق باراك أوباما، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لم يتم دعوتهم لحضور حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في 19 مايو/ أيار المقبل.

© REUTERS/ POOL قبل زواجها من الأمير هاري... كتاب جديد يكشف أسرارا من حياة ميغان ماركل قال متحدث باسم قصر كنسينغتون في لندن: "تقرر أن هناك قائمة رسمية بالقادة السياسيين — سواء من بريطانيا أو دوليا — غير مطلوبين لحضور عرس الأمير هاري والسيدة ماركل"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضح أنه "تم استشارة حكومة صاحبة الجلالة بشأن هذا القرار الذي اتخذته العائلة المالكة".

وأكد مصدر في قصر كنسينغتون، أن الرئيس الأمريكي السابق أوباما لن يحضر الزفاف، وأشار إلى أن الحضور سيقتصر على أشخاص تربطهم علاقة مباشرة مع العريس أو العروس أو مع كليهما، كما أنه لم يتم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والأمير هاري، وهو حفيد الملكة إليزابيث والأخ الأصغر للأمير وليام، سوف يتزوج ميغان ماركل، الممثلة الأمريكية المشهورة عن دورها في المسلسل التلفزيوني "سوتس"، في كنيسة سانت جورج، بداخل قلعة وندسور.

وكانت هناك بعض التكهنات بأن أوباما قد يتم دعوته، بسبب العلاقة الشخصية التي تربط بينه وبين الأمير هاري، ولكن أصبح الآن من الصعب دعوته من الناحية الدبلوماسية.

وأكد مصدر في الحكومة البريطانية أن رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، لن تحضر حفل الزفاف، وقال إنه لا يوجد أي توقعات بأنها ستحضر.

وسيحضر حفل الزفاف الملكي 1200 شخص اختارهم قصر كنسينغتون، بسبب قيادتهم القوية وخدماتهم المجتمعية، كما سيحضر أشخاص يديرون مجموعة واسعة من المنظمات الخيرية، بالإضافة إلى قدامى المحاربين من القوات المسلحة البريطانية، الذين عانوا من إصابات غيرت حياتهم.