غوتيريش يطالب بمنح منظمة حظر الكيميائي حق الوصول إلى مواقع الهجوم المزعوم بسوريا

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تفتقر إلى السلطة لتحديد الجناة.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنها بصدد إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى دوما في سوريا، وذلك بالتزامن مع طلب من سوريا وروسيا التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية هناك.
وقالت المنظمة في بيان اليوم "منذ صدور التقارير الأولى عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما، في الجمهورية العربية السورية، قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمع المعلومات من جميع المصادر المتاحة وتحليلها. وفي الوقت نفسه، طلب المدير العام للمنظمة، السفير أحمد أزومكو، النظر في إرسال فريق بعثة تقصي الحقائق في دوما لإثبات الحقائق المحيطة بهذه الادعاءات".
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