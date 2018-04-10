غوتيريش يطالب بمنح منظمة حظر الكيميائي حق الوصول إلى مواقع الهجوم المزعوم بسوريا

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يطالب بأن يحصل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على حق الوصول الكامل إلى مواقع الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا.

© AFP 2018/ TIMOTHY A. CLARY أمين عام الأمم المتحدة يدعو لتحقيق "دون قيود" حول مزاعم الكيميائي في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال دوجاريك، للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "من المهم للغاية أن يكون لديهم وصول كامل وبدون عوائق لتحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية استخدمت أم لا".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تفتقر إلى السلطة لتحديد الجناة.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنها بصدد إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى دوما في سوريا، وذلك بالتزامن مع طلب من سوريا وروسيا التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية هناك.

وقالت المنظمة في بيان اليوم "منذ صدور التقارير الأولى عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما، في الجمهورية العربية السورية، قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمع المعلومات من جميع المصادر المتاحة وتحليلها. وفي الوقت نفسه، طلب المدير العام للمنظمة، السفير أحمد أزومكو، النظر في إرسال فريق بعثة تقصي الحقائق في دوما لإثبات الحقائق المحيطة بهذه الادعاءات".