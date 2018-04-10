الخارجية: الولايات المتحدة تعتزم إعطاء الحلفاء إجابة منسقة للوضع في سوريا

موسكو — سبوتنيك . أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، هيثر ناوريت، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تعتزم تقديم رد منسق مع الحلفاء على الوضع في سوريا، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي يعتقد أن هجوما كيميائيا على المدنيين تم تنفيذه.

وقالت ناوريت في مؤتمر صحفي:

"نريد إعطاء رد منسق مهما كان الوضع في سوريا".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تثق بخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "لكنهم يمتلكون أيضا مصادر معلوماتهم حول الأحداث بسوريا بما في ذلك من خلال الاستخبارات".

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة واثقة من أن مادة كيميائية معينة قد استخدمت في مدينة دوما السورية "لكنهم لا يستطيعون حتى الآن أن يقولوا على وجه اليقين ما هي".

وأعلنت ناويرت أن الولايات المتحدة تثق بخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين يجمعون الأدلة حول الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا، مشيرة إلى أن واشنطن لديها مصادرها الخاصة حول ما يحدث في سوريا، بما في ذلك من خلال الاستخبارات.

وقالت ناويرت في المؤتمر الصحفي:

"إننا نعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة خارجية يمكنها جمع مثل هذه الأدلة".

ووفقا لها، يمكن أن يصل خبراء المنظمة إلى المنطقة يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وأضافت: "بالطبع سنثق بهم (خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)، كما هو الحال في حالات أخرى".