السلطات الأوروبية تحذر شركات الطيران من خطر "الضربات الجوية ضد سوريا"

أصدرت سلطات الطيران الأوروبية، بيان حذرت فيه شركات الطيران التي تحلق فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، فيما يتعلق بمخاطر "الضربات الجوية ضد سوريا" في غضون 72 ساعة.