ترامب يشكر الصين بشأن إجراءات تجارية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/ نيسان، عن امتنانه للرئيس الصيني شي جين بينغ، لخفضه الرسوم على السيارات والخطوات الأخرى في المجال التجاري.

© Photo/ Russian Defence Ministry سفن حربية تايوانية ترسو في نيكاراغوا وسط تدهور العلاقات مع الصين

واشنطن — سبوتنيك . وكتب ترامب ، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

أنا ممتن جدا لرئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ على كلماته الطيبة بشأن رسوم الاستيراد والقيود على السيارات، وأيضا لتفهمه لما يتعلق بالملكية الفكرية وقضية نقل التكنولوجيا، معا سنحقق تقدما كبيرا.

تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن العديد من المحللين قيموا الوضع التجاري الراهن بين الولايات المتحدة والصين كحرب تجارية ناشئة، وأبدوا تخوفات شديدة من التبعات السلبية لهذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي بعمومه، في صلة إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، حيث تبلغ نسبة الصادرات الصينية إلى أمريكا نسبة 21.4 %، وللمقارنة تبلغ نسبة الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة 0.7 % فقط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مؤخرا، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.

وجاء رد الصين على لسان وزير التجارة، تشونغ شان، أن الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة، ولكن في حال إذا فرضت عليها، فإنها (الصين) قادرة على حماية مصالحها.