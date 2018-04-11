مستويات قياسية لأسعار النفط بعد تحذيرات من ضرب سوريا

صعدت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء 11 أبريل/نيسان، مضيفة إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بينما تترقب الأسواق تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بعدما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID الجعفري للدول الغربية: تهديداتكم لن تحول سوريا عن حماية سيادتها وسلامتها

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 71.09 دولار للبرميل بزيادة نسبتها سبعة في المئة عن آخر إغلاق له، فيما صعد برنت أكثر من ثلاثة بالمئة، أمس الثلاثاء، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2014، عندما سجل 71.34 دولار، بحسب رويترز.

وسجل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.63 دولار للبرميل، ليرتفع 12 في المئة عن آخر تسوية، وتدرس الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام يوم السبت على مدينة دوما الخاضعة للمعارضة.

يذكر أن يوروكونترول كانت قد دعت شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال ثلاثة أيام، محذرة من إمكان تعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.