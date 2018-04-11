عرض خيارات الضربة على سوريا لترامب

تم عرض عدة خيارات لاستخدام القوة ضد سوريا على رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما.

ووفقا لصحيفة " نيويورك تايمز "، الخيارات تشمل ضربات صاروخية على عدة أهداف خلال أكثر من يوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بحث مع مستشاريه، يوم الثلاثاء 10 نيسان/أبريل، مخططات لضربة أكثر شدة ضد سوريا، مقارنة بالعام الماضي في المطار العسكري في محافظة حمص. وترى الإدارة الأمريكية أن الحملة العسكرية المماثلة هذه المرة لن يكون لها تأثيرها على القيادة السورية، لذلك فلابد من وضع سيناريو أوسع نطاقا ومدته أطول.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من القوات البحرية الأمريكية، بقيادة حاملة الطائرات "هاري ترومان" ستتجه، اليوم الأربعاء 11 نيسان/أبريل، من ولاية فرجينيا إلى البحر المتوسط. ومن المتوقع أن تنضم فرقاطة ألمانية إلى المجموعة.