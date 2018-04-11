صحيفة: إسرائيل تستبق الانتقام الإيراني المحتمل بتصريحات خطيرة

© AFP 2018/ STRINGER الجيش اللبناني: الطيران الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية بالتزامن مع قصف مطار التيفور

ونقلت صحيفة " معاريف " عن مصادر عسكرية وصفتها بالرفيعة للغاية، تعقيبا على التهديد الإيراني، بأنه إذا "تحركت إيران ضد إسرائيل من الأراضي السورية، فإن من سيدفع الثمن هو الأسد ونظامه".

وكانت طهران قد أطلقت تهديدا، أمس، بأنها لن تدع الأمور تمر مر الكرام بعد "القصف الإسرائيلي لقاعدة التيفور في سوريا قبل يومين والتي قتل خلالها سبعة من العسكرييين الإيرانيين بينهم ضابط رفيع".

يذكر أن جثامين العساكر الإيرانيين الذين سقطوا في قاعدة "التيفور" قد وصلت إلى طهران لدفنها وسط مراسم عسكرية.

من ناحيته قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي الذي يزور دمشق، إن "جريمة إسرائيل باستهداف مطار التيفور العسكري لن تبقى من دون رد".

وتابع المسؤولون العسكريون الإسرائيليون: "سيختفي نظام الأسد كما سيختفي الأسد نفسه عن خريطة العالم إذا حاول الإيرانيون المساس بإسرائيل أو بمصالحها انطلاقا من الأراضي السورية".

وأضاف المسؤولون: "ننصح إيران عدم الإقدام على ذلك لأن إسرائيل مصممة على فعل ذلك حتى النهاية".

© Sputnik. Vladimir Astapkovich إسرائيل تتجاهل بيان الدفاع الروسية حول مسؤوليتها عن قصف مطار التيفور في سوريا

وذكرت الصحيفة، أن بعض التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران ستحاول الرد على القصف المنسوب إلى إسرائيل مساء السبت القادم من داخل الأراضي السورية، سواء باستخدام تجهيزات عسكرية جلبت خصيصا من إيران إلى سوريا أو باستخدام المعدات العسكرية السورية.

فقد قال مسؤولون إسرائيليون، أمس، في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية: "نأمل ألا ينجر نصر الله إلى هذه المعركة في حال اندلعت. ليس لدينا أي نوايا في توسعة الجبهة، ولكن إذا حدث ذلك فإن على نصر الله أن يعلم أن مصيره لن يكون مختلفا عن مصير الأسد وسيدفع الثمن باهظا جدا".