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    القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    صحيفة: إسرائيل تستبق الانتقام الإيراني المحتمل بتصريحات خطيرة

    © AFP 2018/ Jack Guez
    العالم
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    قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "إسرئيل رفعت درجة التأهب، وذلك تحسبا لضربة عسكرية ضد سوريا".

    الجيش اللبناني في الجرود اللبنانية
    © AFP 2018/ STRINGER
    الجيش اللبناني: الطيران الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية بالتزامن مع قصف مطار التيفور
    ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر عسكرية وصفتها بالرفيعة للغاية، تعقيبا على التهديد الإيراني، بأنه إذا "تحركت إيران ضد إسرائيل من الأراضي السورية، فإن من سيدفع الثمن هو الأسد ونظامه".

    وكانت طهران قد أطلقت تهديدا، أمس، بأنها لن تدع الأمور تمر مر الكرام بعد "القصف الإسرائيلي لقاعدة التيفور في سوريا قبل يومين والتي قتل خلالها سبعة من العسكرييين الإيرانيين بينهم ضابط رفيع".

    يذكر أن جثامين العساكر الإيرانيين الذين سقطوا في قاعدة "التيفور" قد وصلت إلى طهران لدفنها وسط مراسم عسكرية.

    من ناحيته قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي الذي يزور دمشق، إن "جريمة إسرائيل باستهداف مطار التيفور العسكري لن تبقى من دون رد".

    وتابع المسؤولون العسكريون الإسرائيليون: "سيختفي نظام الأسد كما سيختفي الأسد نفسه عن خريطة العالم إذا حاول الإيرانيون المساس بإسرائيل أو بمصالحها انطلاقا من الأراضي السورية".

    وأضاف المسؤولون: "ننصح إيران عدم الإقدام على ذلك لأن إسرائيل مصممة على فعل ذلك حتى النهاية".

    علم إسرائيل
    © Sputnik. Vladimir Astapkovich
    إسرائيل تتجاهل بيان الدفاع الروسية حول مسؤوليتها عن قصف مطار التيفور في سوريا
    وذكرت الصحيفة، أن بعض التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران ستحاول الرد على القصف المنسوب إلى إسرائيل مساء السبت القادم من داخل الأراضي السورية، سواء باستخدام تجهيزات عسكرية جلبت خصيصا من إيران إلى سوريا أو باستخدام المعدات العسكرية السورية.

    فقد قال مسؤولون إسرائيليون، أمس، في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية: "نأمل ألا ينجر نصر الله إلى هذه المعركة في حال اندلعت. ليس لدينا أي نوايا في توسعة الجبهة، ولكن إذا حدث ذلك فإن على نصر الله أن يعلم أن مصيره لن يكون مختلفا عن مصير الأسد وسيدفع الثمن باهظا جدا".

    انظر أيضا:

    إسرائيل ترفع درجة التأهب تحسبا لهجمات إيرانية
    صاروخ روسي يرعب إسرائيل في سوريا (فيديو وصور)
    ولايتي: "جريمة إسرائيل" باستهداف قاعدة جوية سورية لن تمر دون رد
    خبير عسكري سوري: إسرائيل نفذت اعتداءها نيابة عن أمريكا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, قصف إسرائيلي, الجيش الإسرائيلي, علي أكبر ولايتي, الولايات المتحدة, إيران, إسرائيل, سوريا
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