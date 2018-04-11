فارس الشهابي لـ"سبوتنيك": حربنا ضد الإرهاب ستستمر رغم أنف كل حلف الناتو

أكد عضو مجلس الشعب السوري، المهندس فارس الشهابي، أن الشعب السوري والقيادة السورية جاهزون ومستعدون لمواجهة تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية وكل من يقف معها بضرب سوريا.

وأشار الشهابي في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "حربنا ضد الإرهاب ستستمر رغم أنف كل حلف الناتو".

وقال: "نحن ندافع عن الحضارة الإنسانية كلها عندما نواجه التنظيمات الإرهابية ولا ندافع فقط عن سوريا وحتما لا ندافع عن أي "نظام".

وفي السياق ذاته أكد عضو مجلس الشعب السوري تحميل من وصفهم بـ"بني سعود" في السعودية ومن وصفهم أيضا بـ"أزلامها" المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالشعب السوري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد غرد على تويتر، اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، أنه سيقوم بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية.

ودعا ترامب روسيا للاستعداد إلى صد الصواريخ، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وكتب ترامب في تغريدته: "روسيا تعهدت بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا، استعدي يا روسيا إذًا لأن الصواريخ سوف تأتي حديثة وذكية".