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18:28 11 أبريل/ نيسان 2018
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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا

    بوتين: الوضع العالمي مثير للقلق

    © Sputnik. Michael Klimentyev
    العالم
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    الموضوع:
    التصعيد السياسي والعسكري بين موسكو وواشنطن حول سوريا (29)
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    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بعد استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر سيواصل البلدان العمل على استئناف الرحلات بالمسارات الأخرى.

    المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
    © Sputnik. Sergey Guneev
    بيسكوف بشأن تصريحات ترامب حول سوريا: موسكو لا تشارك في "دبلوماسية التويتر"
    موسكو — سبوتنيك. وعن الوضع العالمي، قال بوتين، اليوم الأربعاء 11 أبريل / نيسان، إن الأوضاع الحالية مثيرة للقلق، معربا عن أمله في أن يسود المنطق السليم.

    وأضاف في كلمة أمام مجموعة من السفراء الأجانب بثها التلفزيون الرسمي أن روسيا ستحترم جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي وستقيم علاقات بناءة مع الشركاء الأجانب.

    وقال الرئيس الروسي إنه يعتزم إجراء محادثات في روسيا مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن في يونيو/ حزيران حيث سيناقشان التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

    جاء ذلك خلال مراسم استلام أوراق الاعتماد من السفراء الأجانب، وأضاف بوتين: "أؤكد أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين عاصمتي دولتينا"، مشيرا إلى أنه يجري العمل على استئناف المسارات الأخرى، وأن روسيا ستقيم علاقات بناءة مع الشركاء الأجانب".

    تأتي تصريحات بوتين عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها روسيا بأن تكون مستعدة لاستقبال الصواريخ الأمريكية في سوريا.

    وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "روسيا تعهدت بإسقاط الصواريخ التي تطلق على سوريا، استعدي يا روسيا لأن الصواريخ سوف تأتي حديثة وذكية". ​وتابع "لا يجدر بكم أن تكونوا شركاء مع حيوان يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك".

    وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على تصريحات ترامب، بالقول: "روسيا لا تشارك في دبلوماسية "تويتر"، في إشارة إلى استخدام ترامب لحسابه على الموقع الإلكتروني في إصدار تصريحات مثيرة للجدل.

    الموضوع:
    التصعيد السياسي والعسكري بين موسكو وواشنطن حول سوريا (29)

    انظر أيضا:

    بوتين: الجانب الروسي بشكل عام مستعد لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر
    بوتين يتوقع عودة الرحلات الجوية مع مصر قريبا بشكل كامل
    بوتين والسيسي يبحثان تهيئة الظروف لعودة الرحلات الجوية والسياحة الروسية إلى مصر
    بوتين يوافق على اقتراح جهاز الأمن الفيدرالي بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر
    الكلمات الدلالية:
    استئناف رحلات الطيران, أخبار روسيا, أخبار مصر, فلاديمير بوتين, مصر, روسيا
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