نائب روسي: يمكن مقاضاة ترامب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

يرى نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين، أنه من الممكن رفع دعوى في المحكمة الدولية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد تصريحاته على "تويتر".

سبوتنيك. وكان ترامب قد نشر على صفحته "تويتر" ، اليوم الأربعاء، أن روسيا يجب أن تكون مستعدة لإسقاط الصواريخ التي ستطلق على سوريا. وقال إن الصواريخ ستكون "جيدة ومتطورة وذكية".

قال شفيتكين، لـ"سبوتنيك" ردا عن سؤال حول ما إذا كان من المشروع مقاضاة ترامب في محكمة دولية بعد تصريحاته، التي تحرض على بداية حرب "أعتقد أن هذا ما سيحدث… أحد التدابير، على ما أعتقد، هو… تقديم مقاضاته في المحكمة الدولية، لأنه لم يقدم أي دليل، علاوة على ذلك، ألقى اللوم، وطلب الاستعداد لضربة هو جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية".

في وقت سابق، اتهم الغرب دمشق بالهجوم الكيميائي على مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية. ونددت موسكو بالمعلومات حول قنبلة غاز الكلور التي زُعم أن الجيش السوري أسقطها. وقالت وزارة الخارجية الروسية، أن الغرض من توجيه الاتهامات باستخدام المواد السامة من قبل الجيش السوري، هو حماية الإرهابيين وتبرير إمكانية توجيه ضربة عسكرية من الخارج.

وفي الوقت نفسه ذكرت هيئة أركان القوات المسلحة، في 13 مارس/ آذار، أنها نبهت عن إمكانية تنظيم هجوم كيميائي على الغوطة الشرقية من قبل المسلحين بغرض الاستفزاز. وقد عبر الجيش الروسي عن رأيه في أن هذا الاستفزاز يستخدم من الجانب الأمريكي كسبب لضرب سوريا. هذا ووعد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب باتخاذ قرار بشأن الإجراءات ضد سوريا حتى نهاية يوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان 2018.