بوتين ونتنياهو يبحثان ملابسات الضربة الإسرائيلية على مطار التيفور

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في سوريا وملابسات الضربة الإسرائيلية على مطار التيفور قبل يومين.