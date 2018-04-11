ماي مستعدة لمشاركة بريطانيا في عمل عسكري في سوريا دون تأييد البرلمان

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها مستعدة للموافقة على مشاركة بلادها في عمل عسكري ردا على "الهجوم الكيميائي" في سوريا مشيرة إلى أنها لن تسعى للحصول على تأييد مسبق من البرلمان.

© AP Photo/ Evan Vucci وسائل الإعلام تفضح تناقض قرارات ترامب حول ضرب سوريا

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية " بي.بي.سي "، اليوم الأربعاء، تصريحات ماي نقلا عن مصادر، دون أن تذكر اسمها، قولها إن المملكة المتحدة مستعدة للمشاركة في تدخل عسكري ردا على الهجوم الكيميائي في سوريا

وقالت إنه في حالة التدخل العسكري، لن تطلب رئيسة الوزراء البريطانية موافقة البرلمان، كما تقول هيئة الإذاعة البريطانية.

بدوره قال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن ويستمنستر يجب أن يكون له رأي في قضية العمل العسكري في سوريا.