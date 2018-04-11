موسكو — سبوتنيك. وأضافت: "الرئيس الأمريكي لم يضع جدولا زمنيا بشأن تحرك محتمل ضد سوريا".
وكشفت أن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية توجيه ضربات ضد القوات الروسية في سوريا خلال الرد العسكري المخطط ضد سوريا، مشيرة إلى أن "ترامب يعتبر أن سوريا وروسيا تتحملان مسؤولية هذا الهجوم (الكيميائي)".
وحول تهديدات الرئيس ترامب عبر "تويتر" وإمكانية حدوث صدام بين القوات الأمريكية والروسية، أجابت ساندرز بأن "هذا يعني أن كافة الخيارات واردة".
وأكدت أن القرار النهائي حول توجيه الضربة لم يتخذ بعد.
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