منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترسل تقريرها إلى روسيا بشأن "سكريبال"

أكمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دراسة الحادث الذي وقع في سالزبوري، وسلموا تقريرهم لبريطانيا، وسيرسلونه، اليوم الخميس، إلى جميع الدول الأعضاء، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" في إشارة إلى وزارة الخارجية البريطانية.

© AP Photo/ Misha Japaridze صحيفة: مباحثات بريطانية أمريكية لنقل سكريبال وابنته إلى الولايات المتحدة بأسماء جديدة

موسكو — سبوتنيك . وقال ممثل الوزارة: "وفقا للاجراءات المتبعة، أعطونا النسخة النهائية من التقرير كدولة، بناء على طلب قد صدر منها".

وأضاف، "طلبنا منهم تعميم النص غدا، على الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك روسيا، ونشر الاستنتاجات الرئيسية بحيث يمكن للجميع رؤيتها في الساعة 12.00 تغ [14.00بتوقيت موسكو ].

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قاطع.