سوريا تحت مرمى نيران الغواصات البريطانية

تقرب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، المملكة المتحدة من عمل عسكري ضد سوريا، مشيرة إلى "كل الدلائل" على استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية في دوما، كما دعت إلى عقد اجتماع طارئ للحكومة، اليوم الخميس.

© AFP 2018/ Louai Beshara نائب روسي: روسيا تستعد لأي تطور في الأحداث حول سوريا

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "التلغراف" أن رئيسة الوزراء البريطانية قد أمرت بالفعل الغواصات البريطانية بالاقتراب من السواحل السورية، لتصبح الدولة السورية تحتى مرمى نيرانها.

وحقيقة أن رئيسة الوزراء البريطانية دعت إلى عقد اجتماع حكومي، تشير إلى نيتها تجاوز الحاجة إلى إجراء تصويت برلماني لتوجيه ضربة عسكرية ضد الدولة السورية.

ويشار إلى أن البرلمان البريطاني رفض اقتراح ديفيد كاميرون في عام 2013 بشن ضربة صاروخية ضد الدولة السورية لنفس السبب "استخدام الأسلحة الكيميائية" المزعوم.