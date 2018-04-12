أسباب تعرقل مفاوضات تزويد الهند بـ"إس-400"

أعلن نائب مدير الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري-التقني، فلاديمير دروجوف، اليوم الخميس، أن سبب تعرقل المفاوضات بشأن تزويد الهند بمنظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، هو عدم اتفاق الطرفين على السعر.

تشيناي — سبوتنيك . وقال دروجوف لوكالة "سبوتنيك" خلال معرض "ديف أكسبو2018": "تمت مناقشة جميع المشاكل الفنية، وتم الاتفاق عليها مع الشركاء. نحن في مرحلة المفاوضات التجارية. قد تستغرق مسألة التفاوض حول قضايا حساسة مثل السعر وقتًا بسبب أن نظام "إس-400" هو أحدث نظام، ولا يوجد له نظائر في العالم، والذي بديهيا، لا يمكن أن يكون رخيصاً. وبناء على ذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت للاتفاق على معايير السعر الخاصة بالعقد مع الجانب الهندي."

وأضاف دروجوف:" نأمل بأن يتم توقيع العقد خلال هذا العام."

هذا وتعتبر منظومات الدفاع الجوي "اس-400 "تريومف" أو [نشوة انتصار] أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

يذكر أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفياتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات. وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحتها ومعداتها العسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.