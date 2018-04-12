الاقتصاد الروسية: رئيس الحكومة أوصى باتخاذ إجراءات جوابية على العقوبات الأمريكية

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية اليوم الخميس أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الشركات الروسية لا أساس لها، وهي تخالف مبادئ المنافسة.

© Sputnik. Sergey Guneev المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ: روسيا المورد الرئيس لموارد الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي

موسكو- سبوتنيك : قال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي لوكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "إذا تحدثنا عن العقوبات الأمريكية الجديدة، فإنها عنصر من عناصر المنافسة من خارج السوق، وهي تقوض وضع اللاعب في السوق، ونحن نعتبر أن هذه العقوبات لا أساس لها وأنها تخالف مبادئ المنافسة السليمة".

وأوضح المتحدث أن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أوصى الحكومة في وقت سابق بالعمل على الإجراءات الردية، وأن الوزارة ستتقيد بمبادئ منظمة التجارة العالمية خلال تنفيذ هذا العمل.

وقال: "نحن ملتزمون بمعايير وقواعد منظمة التجارة العالمية، هناك آليات مناسبة، وأنا واثق من أنه خلال تنفيذ توصية رئيس الحكومة هذه سيؤخذ هذا العامل بعين الاعتبار قدر الإمكان، وأيضاً دون شك سنأخذ بالاعتبار أولوية المصالح الوطنية".

هذا وأدخلت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت العقوبات 38 شخصية بين مسؤول رفيع المستوى ورجل أعمال روسي والشركات التي يديرونها.