أردوغان يعتزم بحث الأزمة السورية مع بوتين هاتفيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر اتصال هاتفي، مساء اليوم الخميس 12 نيسان/ أبريل، تفاقم الأزمة في سوريا.

© Sputnik. Yuri Abramochkin الكرملين: موسكو تراقب تصريحات واشنطن حول سوريا وتدعو لتفادي تصعيد التوتر

وقال أردوغان: "نحن قلقون من تحول سوريا إلى ساحة قتال. آمل التغلب على هذه الأزمة. تحدثت يوم أمس مع ترامب واليوم سأتحدث مع بوتين".

وأشار أردوغان إلى أنه سيبحث مع بوتين كيفية وقف الهجمات الكيميائية في سوريا.

كما أكد أردوغان أن تركيا ستواصل وجودها وأنشطتها في سوريا حتى تصبح آمنة للجميع.

وكان الغرب قد اتهم دمشق باستخدامها الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية، ونفت دمشق هذه الاتهامات ودعت لإجراء تحقيق تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما فندت موسكو المعلومات حول إسقاط قنبلة الكلور من قبل الجيش السوري.