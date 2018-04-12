وأضاف على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أن الهجوم على سوريا "قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك".
Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018
وتابع ترامب: لم أحدد موعدا لضرب سوريا "قد يكون قريبا جدا أو بعيدا".
وطالب الرئيس الأمريكي بـ"شكر أمريكا لأنها تطهر المنطقة من تنظيم داعش".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد صرح أن أي تحرك محتمل من جانب الدول الغربية سيسبب مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توعد بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ "الحيوان القاتل لشعبه"، فيما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الصواريخ الذكية" التي تحدث عنها ترامب، قد تدمر أدلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
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