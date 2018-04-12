قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان إنه لم يتحدث قط عن موعد الهجوم على سوريا.

وأضاف على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أن الهجوم على سوريا "قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك".

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

وتابع ترامب: لم أحدد موعدا لضرب سوريا "قد يكون قريبا جدا أو بعيدا".

وطالب الرئيس الأمريكي بـ"شكر أمريكا لأنها تطهر المنطقة من تنظيم داعش".