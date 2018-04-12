ما فرص روسيا في حماية سوريا من ضربة صاروخية أمريكية

حاولت وسائل الإعلام الأمريكية أن تعرف ما هي فرص الجيش الروسي لحماية الأراضي السورية من ضربة صاروخية أمريكية.

نشرت صحيفة "ناشيونال انتيريست" مقالا بعنوان "هل تستطيع روسيا فعليا إسقاط الصواريخ الأمريكية في سوريا؟".

ونوهت الصحيفة لتغريدة ترامب على موقع "تويتر"، التي دعا فيها روسيا للتحضير لضربة بالصواريخ الجديدة "الذكية" على سوريا. كما تم ذكر الضربة الإسرائيلية بعدة صواريخ على مطار التيفور، حيث استطاع الجيش السوري أن يتصدى لعدة صواريخ إسرائيلية.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

ووفقا لضابط كبير سابق في سلاح الجو الإسرائيل، لم يتم ذكر اسمه، فإنه لن يكون من الصعب إسقاط الصواريخ. مشيرا إلى أن بعض الصواريخ التي تستخدمها إسرائيل تطير ببطء نسبي ويسهل كشفها بواسطة الرادار.

وفي الوقت نفسه، شكك الضابط بأن الجيش السوري قادر على اعتراض معظم الصواريخ التي سيتم إطلاقها، إذ لم يتم استخدام الأنظمة الروسية المتقدمة، مثل منظومة "إس-400" وغيرها من منظومات الدفاع الجوي.