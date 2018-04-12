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17:47 12 أبريل/ نيسان 2018
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    ترامب يوقع مرسوم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

    وكالة: أمريكا تستكمل "خطة السلام" بعد طول انتظار

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    العالم
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    الموضوع:
    التصعيد السياسي والعسكري بين موسكو وواشنطن حول سوريا (52)
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    قال مسؤول بارز في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب استكملت تقريبا خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي طال انتظارها، لكنها ما زالت تواجه صعوبات في تحديد كيف ومتى يمكن طرحها.

    وأقر المسؤول بأن واشنطن تواجه مشكلة "انقطاع" الاتصالات مع الفلسطينيين بسبب اعتزامها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

    جاريد كوشنر
    © REUTERS / JAMES LAWLER DUGGAN
    لقاء جديد بين كوشنر وابن سلمان...آخر تطورات "صفقة القرن"

    ويبدو من المرجح أن تظل المبادرة، التي كان من المتوقع على نطاق واسع أن تطرح في وقت سابق هذا العام، معلقة حتى يستكمل مهندساها الرئيسيان —جاريد كوشنر زوج ابنه ترامب وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط- التفاصيل ويحددا الوقت المناسب للكشف عنها.

    وقد يعتمد قرارهما على مجموعة من العقبات، ليس أقلها أن أحد طرفي الصراع المستمر منذ عقود، وهو الطرف الفلسطيني، يقول إنه فقد ثقته في إدارة ترامب كوسيط نزيه ويقاطع العملية منذ الإعلان عن نقل السفارة للقدس في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

    ولم يكشف البيت الأبيض سوى عن القليل من التفاصيل على خطة السلام التي أثارت شكوكا واسعة النطاق حتى قبل الكشف عنها.

    ورد المسؤول على سؤال عما إذا كانت الخطة ستتضمن التزاما أمريكيا بحل الدولتين كما يطالب الفلسطينيون قائلا "يمكن التمسك بكل ما قاله الرئيس ترامب… أنه سيدعم ذلك إذا اتفق عليه الطرفان". لكنه لم يحدد ما إذا كان الموقف الأمريكي من القضية سيضمن في الوثيقة النهائية.

    ترامب يوقع مرسوم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    صحيفة: تسليم "صفقة القرن" للسعودية... بنود تصدم الفلسطينيين

    وأقر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بأن الجمود بين البيت الأبيض والفلسطينيين أثر على جهود السلام.

    وأضاف المسؤول في حديث مع رويترز أن "انقطاع" الاتصالات مع الفلسطينيين بسبب القدس "ليس بالأمر الهين".

    ويشك أغلب الخبراء فيما إذا كان بإمكان كوشنر وجرينبلات، وكلاهما يفتقر للخبرة الدبلوماسية السابقة، التوصل إلى أي اتفاق.

    وردا على منتقدين يقولون أن الخطة ستكون على الأرجح منحازة لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة قال المسؤول إن الطرفين سيجدان "جوانب يحبونها وأخرى يكرهونها".

    وتابع المسؤول أن من بين المسائل التي لم تحل بعد ما ستقترحه الخطة بشأن مستقبل القدس مشيرا إلى واحدة من أكثر القضايا الشائكة على امتداد تاريخ جهود السلام الفاشلة التي قادتها الولايات المتحدة.

    وأشار المسؤول إلى أن جهود هذه الإدارة يمكن أن تفشل كذلك قائلا "قد لا تنجح بالنسبة لنا أيضا".

    صائب عريقات
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    للمرة لأولى... عريقات يكشف تفاصيل صفقة القرن

    وغير ترامب سياسة انتهجتها الولايات المتحدة على مدى عقود عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدأ إجراءات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وهو القرار الذي أثار سخط الفلسطينيين وأغضب حلفاء عربا وغربيين.

    وقال المسؤول عن خطة السلام التي تفاخر ترامب بأنها ستقود إلى اتفاق نهائي "نضع اللمسات الأخيرة عليها". وأضاف: "ما زلنا بالتأكيد نواجه صعوبات في مسألة القدس… لكننا أوشكنا للغاية على استكمالها".

    وتابع أن فريق ترامب أجرى مشاورات غير رسمية مع فلسطينيين "عاديين" لكن قادتهم لم يبدوا أي إشارة على العودة للمفاوضات. ولا تستبعد الإدارة المضي قدما في طرح المبادرة على أي حال.

    الموضوع:
    التصعيد السياسي والعسكري بين موسكو وواشنطن حول سوريا (52)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار صفقة القرن, خطة السلام الأمريكية, الحكومة الأمريكية, دونالد ترامب, إسرائيل, فلسطين, الولايات المتحدة الأمريكية
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