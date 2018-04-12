مقتل 19 جنديا تركيا شمال العراق

أعلن الجناح المسلح ل‍ـ "حزب العمال الكردستاني"، اليوم الخميس، عن مقتل 19 جنديا تركيا في ثلاث عمليات متفرقة في منطقة سيدكان الحدودية شمال أربيل.

© flickr.com / Defence Images مقتل 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني بغارة جوية جنوبي تركيا

وأفادت " السومرية نيوز " أن الجناح قال في بيان، إنه "خلال الفترة 9 ــ11 من نيسان الجاري نفذت قواتنا ثلاث عمليات ضد الجيش التركي في منطقة برادوست الحدودية التابعة لناحية سيدكان شمال أربيل"، مؤكدا أن "العمليات الثلاث أسفرت عن مقتل 19 جنديا تركيا فضلا عن إصابة عدد آخر بجروح".

من جانب آخر، أكد الجناح أن "مسلحيه شنوا صباح اليوم الخميس هجوما على موقع للجيش التركي في منطقة سيدكان"، دون الإشارة إلى الخسائر.

وكان الجناح المسلح لـ"حزب العمال الكردستاني" قد أعلن في 7 نيسان/أبريل 2018 عن مقتل 12 جنديا تركيا في منطقة سيدكان الحدودية شمال أربيل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، يوم الجمعة 30 مارس/ آذار، إن "سنجار مثلها مثل قنديل بالنسبة لنا".

وأضاف أردوغان: "سيستمر هذا حتى تطهير سنجار من حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" والتنظيمات الإرهابية، ومن أجل ذلك يمكننا أن نذهب إلى هناك على حين غرة".

وتابع: "إن إنهاء أنشطة منظمة "بي كا كا" الإرهابية في العراق وظيفة مشتركة لنا ولحكومة بغداد، نحن منفتحون على العمل سويا في هذا الموضوع".