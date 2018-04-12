البيت الأبيض: ترامب اجتمع مع مستشاريه حول سوريا ولم يتخذ قرارا نهائيا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيجري اجتماعا بشأن الأوضاع في سوريا وأنه على وشك اتخاذ قرارا بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية هناك.
وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" اليوم الخميس، "نجري عددا من الاجتماعات اليوم وسنرى ما سيحدث"، مضيفا "الآن علينا اتخاذ بعض… القرارات، لذلك سوف يتم اتخاذها في وقت قريب".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان إنه لم يتحدث قط عن موعد الهجوم على سوريا.
وأضاف على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أن الهجوم على سوريا "قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك".
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