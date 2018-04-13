هل يمكن نشوب حرب بين روسيا وأمريكا بسبب سوريا

صرح الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، يوم الخميس، بأنه لا يؤمن بإمكانية نشوب صراع عسكري بين روسيا والولايات المتحدة بسبب سوريا.

براغ — سبوتنيك. وقال ميلوش في مقابلة مع قناة "باراندوف": "فقط مختل عقليا يمكنه إطلاق العنان لحرب عالمية ثالثة بسبب سوريا، هذا الرجل المجنون قد يكون مجرد أي جنرال، أمريكي أو روسي".

وفي هذا الصدد، أعاد الرئيس التشيكي إلى الأذهان قصة أحد هؤلاء الجنرالات — وزير الدفاع الأمريكي، جيمس فورستال، الذي، بحسب تعبير الرئيس التشيكي، كان مرتعبا في السابق من إمكانية نشوب صراع محتمل مع الاتحاد السوفييتي، لدرجة أنه دخل أولا مستشفى المجانيين، ثم ألقى بنفسه في مايو/ أيار من عام 1949 من نافذة هذا المستشفى مع صرخة "الروس قادمون!".

هذا وتوعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، في تغريدة في حسابه الرسمي في تويتر، بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ "الحيوان القاتل لشعبه".

يذكر أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا قد صرح، الخميس، بأن الأولوية هي عدم السماح بنشوب حرب في سوريا.

وقال نيبينزيا للصحفيين: "الأولوية الحالية — هي إبعاد خطر الحرب".

وأشار إلى أنه لا يستبعد أي خيارات لتطور الوضع حول سوريا.

وقال نيبينزيا: "الولايات المتحدة تعلم أننا [موجودين في سوريا] وأعول على أنه سيكون هناك حوار عبر قنوات خاصة من أجل منع أي تطور خطير للأوضاع".

وفي إجابة عن سؤال حول إمكانية نشوب حرب بين روسيا والولايات المتحدة، قال الدبلوماسي: "للأسف لا يمكننا استبعاد أي شيء، لأننا رأينا خطابات واشنطن وكانت عدائية جدا".