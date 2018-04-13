تيريزا ماي تحلم باختفاء روسيا

يرى الخبير الروسي وزعيم حزب "الوطن العظيم" نيكولاي ستاريكوف، أن الغرب يصور روسيا والحكومة السورية بهيئة أعداء من أجل "منح أنفسهم تفويضا لارتكاب الجرائم".

© REUTERS / ماي تناقش مع الوزراء مسألة التدخل العسكري في سوريا

ويتوقع الخبير: "هناك لحظة نفسية مهمة: بخلق صورة العدو، يمنح الغرب نفسه تفويضا لارتكاب الجرائم. كيف يمكنهم شرح الحاجة إلى قصف سوريا للمواطن الغربي العادي؟ فهذا ليس أمرا جيدا، وسيؤدي إلى مقتل العديد من الناس. لذلك يتم خلق نوع من الأيديولوجية : نحن نقصف ، لكننا جيدون، لأننا نقصف الأشرار".

كما أوضح الخبير التصريحات الأخيرة المناهضة لروسيا من تيريزا ماي. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية في إحدى تلك التصريحات أن استخدام روسيا لحق النقض في الأمم المتحدة، أدى إلى القضاء على آلية التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا ودعت إلى إيقاف ذلك. ووفقا لرأي ستاريكوف فإن ماي في أعماق نفسها تحلم باختفاء روسيا.

وقال الخبير: "أعتقد أن تيريزا ماي تود أن تغلق عينيها وتفتحها لتجد أن روسيا غير موجودة، أن جميعنا اختفينا ببساطة وبقيت أرض فارغة. وكل مرة يفتحون أعينهم ونحن موجودون. لقد أرسلوا إلينا شارل الثاني عشر ونابليون وهتلر والبريسترويكا، لكننا تغلبنا على كل تلك المصائب. لذلك فإنهم لا يحبوننا".