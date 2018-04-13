مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: لا يجب الاستعجال بقرارات الرد بشأن سوريا

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، نيكي هايلي، بتعليقها حول سبل الرد الأمريكية بشأن سوريا، إنه "لا يجب الاستعجال بمثل هذه القرارات".

© REUTERS / Brendan McDermid نيكي هايلي: أمريكا ما زالات مستعدة للتحرك في سوريا إذا تطلب ذلك

القاهرة — سبوتنيك . اعتبرت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أنه لا داع للتسرع في رد بلادها حول الأوضاع في سوريا.

وقالت هايلي للصحفيين، اليوم الجمعة، "لا يجب الاستعجال بمثل هذه القرارات".

كما أشارت أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لديهم دليل على وقوع هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية".

يتبع…