ولايتي يحذر السعودية من الاستمرار في حرب اليمن

قال مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية، الدكتور علي أكبر ولايتي، إن وحدة الشعب اليمني وقوته تزداد يوما بعد يوم.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi ولايتي: "جريمة إسرائيل" باستهداف قاعدة جوية سورية لن تمر دون رد

وأضاف ولايتي، في مقابلة مع مراسل وكالة "تسنيم" في العاصمة السورية دمشق، إن "هذه الوحدة والقوة بين المجموعات اليمنية المقاومة أقوى مما هي عليه منذ بدء العدوان السعودي قبل 3 سنوات".

وتابع: "لا يمكن لأحد في العالم أن يصدق الادعاءات الكاذبة الصادرة عن جهة سيئة السمعة كالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه إذا "خرجت السعودية اليوم قبل الغد من اليمن فإنه أكثر نفعا لها، لأنها كلما بقيت في اليمن أكثر فإن خساراتها ستكون أكبر".

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وردا عن سؤال بشأن المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" البناني، قال ولايتي: "إسرائيل لا تملك الجرأة لخوض حرب مع حزب الله ، لذلك جزء كبير من التصريحات التي يطلقها الأعداء عبارة عن حرب دعائية، إضافة إلى أن محور المقاومة ضد إسرائيل يعمل بشكل دائم على تقوية المقاومة، ولديه الاستعداد لمنع إسرائيل من الاستمرار باعتداءاتها".

وفيما يخص الدعم الإيراني لسوريا، قال إن "استمرار الدعم من قبل إيران للشعب والدولة الدستورية في سوريا، إضافة إلى العمل على تقوية جبهة المقاومة، سببه أن هذه المجموعة المقاومة المكونة من إيران والعراق وسوريا ولبنان، لديها مصير واحد مشترك، ومن الطبيعي أن ندافع عن هذا الخط المقاوم ونسعى لحمايته ودعمه بأقصى ما نستطيع، لأنه لا قدّر الله إذا انكسرت سوريا فإن الأمر سيكون كأحجار الدومينو، وستتوالى الانكسارات لتعم المنطقة بالكامل".